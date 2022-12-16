Okula giderken tırın çarptığı kız çocuğu öldü
Iğdır'da okula giderken tırın çarptığı çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2022 16:49, Son Güncelleme : 16 Aralık 2022 16:54
Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde yaşayan 6. sınıf öğrencisi Şilan Gürçek'e, okula gitmeye çalıştığı sırada Iğdır-Nahçıvan kara yolunda İran plakalı tır çarptı.
Ağır yaralanan Gürçek, sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gürçek, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız