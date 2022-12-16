Karabük'te 5 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları için haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2022 17:33, Son Güncelleme : 16 Aralık 2022 17:32
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekipler tarafından çalışma yürütüldü.
Ekiplerce, FETÖ bünyesinde aktif faaliyet yürüten ve haklarında 6 ila 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.
İşlemleri tamamlanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız