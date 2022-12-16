6 yaşındaki çocuğunun istismarı davasında 'yaş tespit raporu'na ulaşıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava dosyasında yer alan yaş tespit raporu, müşteki 14 yaşındayken hazırlandı.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 2012'de alınan raporda, doğum tarihi 8 Mart 1998 olarak belirtilen H.K.G'nin, klinik bulgularının iç hastalıkları açısından sağlam olduğu kaydedildi.

Raporda, nörolojik açıdan 20-21 yaşında, pskiyatrik açıdan da 21 yaş ile uyumlu ruhsal gelişimi bulunan H.K.G'nin ruhen ve bedenen 21 yaş ile uyumlu olduğu kaydedildi. Raporun oy birliğiyle verildiği belirtildi.

- Ne olmuştu?

İstanbul'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Hazırlanan iddianamede müştekinin 14 yaşındayken hastaneye gittiğinde polislerin haber vermesi üzerine soruşturma yapıldığı, savcılığın kemik testi istemesi üzerine müşteki yerine başka bir kızın kemik testine girdiği ve soruşturmanın bunun üzerine kapandığı aktarılmıştı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan ve Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Kadir İ'nin "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya G. ve Fatıma G'nin de "çocuğun nitelikli cinsel istismara iştirak" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istenmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği iddia edilen cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni vermişti.

Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatılmış ve müfettiş görevlendirilmişti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs 2023 olarak belirlenen duruşma tarihinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine 30 Ocak 2023'te yapılmasına karar vermişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile müşteki H.K.G'nin avukatlarının sanıklarla ilgili tutuklama taleplerinin değerlendirilmesinin ardından mahkeme tarafından Kadir İ. (47) ile Yusuf Ziya G. (59) hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkartılan sanıklar Kadir İ. ile Yusuf Ziya G, haklarındaki tutuklama kararları yüzlerine okunmasının ardından cezaevine gönderilmişti.