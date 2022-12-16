Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında dikkat çeken isim
Eski Maliye Bakan Mehmet Şimşek, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ni Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte protokolden takip etti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2022 18:33, Son Güncelleme : 16 Aralık 2022 18:32
Avrupa'nın en büyük yer altı doğal gaz depolama tesisi Silivri'de kapasite artışıyla açıldı. Dev tesisinin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.
Açılışa Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de karşıladı.
Eski bakan Şimşek töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte protokolden takip etti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız