Sınıf öğretmeni iki kız öğrencisini tacizden tutuklandı
ESENYURT'ta bir ilk okulda görev yapan öğretmen O.E., iki kız öğrencisini cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Aralık 2022 18:51, Son Güncelleme : 16 Aralık 2022 18:51
Esenyurt bir ilkokulda görevli öğretmen O.E., iddiaya göre bir süredir 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki kız öğrenciler T.D.T. ve İ.D'ye cinsel istismarda bulunuyordu. Diğer öğrencilerin, arkadaşlarının yaşananları öğretmenlerine anlatmasıyla, durum ailelere aktarıldı. Ailelerin şikayetçi olmasıyla şüpheli öğretmen O.E. gözaltına alındı.
O.E. emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli öğretmen, savcılık ifadesinin ardından, 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız