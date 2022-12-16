Ak Partili Akbaşoğlu'ndan sözleşmeli personel ve EYT açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulunda 2023 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde AK Parti Grubu adına söz aldı.

3600 ek gösterge düzenlemesinin ocak ayında yürürlüğe gireceğini anımsatan Akbaşoğlu, aldatmaca, kandırmaca, yalan, iftira üzerine kurulmuş, algı ve illüzyon siyaseti değil hak ve hakikat üzerine bina edilmiş ilkeli siyaset yürüttüklerini söyledi.

Asgari ücreti 5 bin 500 liraya çıkardıklarını hatırlatan Akbaşoğlu, memur ve emeklilerin alım gücünü artıracak düzenlemelerin de yapılacağını dile getirdi.

Akbaşoğlu, "15 gün sonra hepsine şahit olacağız. Yıl sonuna kadar 500 bine yakın sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ve EYT'li kardeşlerimizin durumlarının yasayla düzenlenmesine hep beraber şahit olacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin ve milletin lehine olan her şeyi hayata geçirme, Türkiye'yi güçlü ve müreffeh kılmanın derdinde olduklarını söyleyen Akbaşoğlu, "Aşk ile koşan yorulmaz. Bu nedenle 'güçlü birey güçlü devlet' diyoruz. AK Parti olarak ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada barışın, adaletin ve refahın tecellisi için çalıştık, çabaladık. Bu konuda 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı içinde politikalarımızın temeline insanı aldık." değerlendirmesini yaptı.

Akbaşoğlu, vatandaşların özgürlüğü, refahı, huzur ve mutluluğu için bir paradigma değişikliyle sessiz devrimleri gerçekleştirdiklerini anlattı.

Türkiye'de 2002'de bölünmüş yol ağının 6 bin kilometre olduğunu anımsatan Akbaşoğlu, bunu 20 yılda 29 bin kilometreye çıkardıklarını bildirdi.

Havalimanı sayısını 26'dan 57'ye; 276 olan baraj sayısını 950'ye çıkardıklarını söyleyen Akbaşoğlu, "Tarihimizin en büyük kalkınma hamlelerinin hizmet ve eserlerle buluşturulduğu 20 yıllık şanlı bir geçmişimiz var. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı." dedi.

- "Vesayet düzenini tarihin çöp sepetine attık"

Vesayet odaklarıyla çetin ve hayati mücadeleler ortaya koyduklarını anlatan Akbaşoğlu, "Muhtıra ve darbe teşebbüslerini, 15 Temmuz darbe girişimini, uluslararası vesayet odaklarının her türlü tehdit ve operasyonlarını, ekonomik saldırılarını, terör saldırılarını, sarsılmaz bir iradeyle karşıladık ve vesayet düzenini tarihin çöp sepetine hep beraber attık. İrademizi içeridekiler de dışarıdakiler de teslim alamadı ve asla alamayacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "ucube" diyen altılı masanın, "güçlendirilmiş parlamenter sistem" adı altında ucube ötesi bir sistemi dayatmaya çalıştığını dile getiren Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Yüzde 50+1 ile doğrudan millet tarafından seçilen cumhurbaşkanının üzerinde çoklu vesayet sistemini öneriyorlar, baş vesayetçi konumuna da altılı masayı koyuyorlar. Yürütmeyi çift başlı hale getiriyorlar; bir cumhurbaşkanı, bir de partili başbakan. Hani yürütmenin başı partili olmamalıydı? Kendi içinizde çelişki ortaya koyuyorsunuz. Aynı zamanda doğrudan bir kereliğine halka hesap vermeyecek bir cumhurbaşkanını 7 yıllığına halk tarafından seçtiriyorsunuz. Yüzde 50+1 ile seçiliyor, yürütmenin başı oluyor, parlamentoyu feshetme yetkisi getiriyorsunuz ancak yüzde 20-25'le başbakanın emri altına sokmaya çalışıyorsunuz. Bu, eşyanın tabiatına aykırı, bu gömleğin ilk düğmesini hakikaten yanlış iliklemek demek."

- "Milletimiz alayınızı hezimete uğratacak"

Her yıl bütçe görüşmelerinde kendilerine "Bu yıl gidiyorsunuz." diyenler olduğunu ifade eden Akbaşoğlu, "2023 bütçesini de biz getirdik, inşallah gelecek 5 yılın bütçesini de AK Parti olarak biz yapacağız. 2028 için beyhude hayallerinizi şimdiden kurmaya başlayabilirsiniz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yabancı danışman kadrosunu eleştiren Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Buckingham Sarayı'na, Versay Sarayı'na, Beyaz Saray'a danışmanlık yapanları sonunda size de danışman olarak atamışlar. Anlaşılan, yabancı sarayların bendesi olmak için çırpınıp duruyormuşsunuz. Meğer onun için 'tek adam, tek adam', 'saray, saray' diye bağırıp çağırıyormuşsunuz. İthal danışmanlarınızla muradınıza ereceğini zannediyorsunuz ama nafile. Altılı masa olarak hangi saraydan medet umarsanız umun, milletimiz arkanızdaki saraylarla birlikte alayınızı hezimete uğratacak ve yenileceksiniz."