Yerli Malı Haftası kutlanan bir ilkokulda 47 öğrenci gıdadan zehirlendi

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan Erdoğanlar İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yerli Malı Haftası'ndan dolayı okulda yemek yiyen farklı sınıflardaki 47 öğrencide gıda zehirlenmesi yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimi öğrenciler ambulansla kimileri ise kendi imkanlarıyla çevredeki özel ve devlet hastanelerine gitti. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Zehirlenen öğrencilerden birinin velisi Abdulkadir Çelik, "Okuldan arayıp 'çocuklar hastaneye kaldırıldı' dediler. Biz de kalkıp hastaneye geldik. Ambulansla çocukları buraya taşımışlar. 'Gıda zehirlenmesi' dediler. Bugün Yerli Malı Haftası varmış. Yemek karıştırmışlar bundan dolayı. Sağlık durumları iyi" dedi.