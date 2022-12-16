2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi

Genel Kurulda, bütçe üzerinde son sözü, şahsı adına CHP Grup Başkanvekili Engin Altay aldı.

Diyarbakır-Mardin kara yolunda çevik kuvvet polislerinin servis aracının geçişi sırasında bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında yaralanan polislere şifa dileyen Altay, "Bütün terör örgütleri bilmelidir ki kahraman polisimizin terörle mücadelesindeki azim ve kararlılığını bu tür kirli ve hain saldırılar asla azaltmaz. Bu sadece polisimizin göreviyle ilgili bilincini ve mücadele azmini arttırır." diye konuştu.

Bütçe görüşmeleri sırasındaki konuşmalarda CHP'ye yönelik eleştiriler olduğunu belirten Altay, Togg için emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini, Togg'un Türkiye için güzel ve olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Muhalefet olarak gerekli konularda iktidarı desteklediklerini kaydeden Altay, "Terörle mücadelede 6 maddelik kanun teklifi getirdiniz; 'ancak böyle çözülür' dediniz... 'Evet' demedik mi? Ticaret Kanunu, 1572 madde, 3 günde çıkmadı mı? Allah'tan korkun. İyiye iyi; kötüye kötü diyeceğiz. Savunma sanayi ile ilgili gelişmeleri de dikkatle ve olumlu bir şekilde gözlediğimizi, izlediğimizi burada 100 kere söyledik. O konuda emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Muhalefet partileri için ortada bir adaylık kavgası olmadığını aktaran Altay, "Ortada milli irade hırsızlığına teşebbüs var ama ortada bir altılı masa sendromu ve paranoyası genel olarak AK Parti'de var görünüyor. 'Cumhurbaşkanı siyaseti meydanda yapar, neticeyi sandıkta alır' dediniz. İstanbul seçimlerinde neticeyi sandıkta alamayınca yargıya tasallut ederek seçimi iptal ettirdiğini de bilmeyen yok." sözlerini sarf etti.

Altay, devletin "yasama, yürütme ve yargı" demek olduğunu ve bu üçünün birbirinden bağımsız olması gerektiğini belirterek, "Hükümet edenler kendilerini devlet zannederse devlette çürüme başlar ve devlet önce ahlakı, sonra liyakati, sonra da adaleti kaybeder. Ahlaktan, liyakatten ve adaletten mahrum bir devlet, devlet sayılmaz." dedi.

Siyasette bir "ahmaklık" tartışmasının olduğunu öne süren Altay, "Asıl ahmaklık, rüşvetçi büyükelçi atamak, devletin itibarını yerle bir etmektir. Zifiri karanlıkta 5 yaşındaki çocukları yollara düşürmektir, Türkiye'yi döviz krizine sokup kur korumalı mevduat adı altında 200 milyar lirayı fakirden alıp zengine vermektir, uydurma teorileri ispatlamak için Merkez Bankasının kasasını boşaltıp 128 milyar doları arka kapıdan eşe dosta göndermektir." diye konuştu.

Altay'ın konuşması üzerine yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Kendi sıfatlarını kimseye yansıtmasınlar. Asıl ahmaklık, bunların hepsine cevap verildiği halde halen anlamamaktır." karşılığını verdi.

Genel Kurulda görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi kabul edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi, 20 Aralık Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Öte yandan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefet kulisinde, gazetecilerin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararına ilişkin görüşünü sorması üzerine, "Bizim gündemimizde onlar yok." ifadesini kullandı.