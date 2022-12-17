17 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri-Şebiarus Programı ile Şebiarus Duası'na katılacak.

(Konya/17.00/17.45/20.00/16.15)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Demokrasi Vakfının düzenleyeceği "Demokrasi Şurası"na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Midyat Şehir Geçişi ve Bağlantı Yolları ile Midyat-Nusaybin Yolu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Mardin/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet, Venedik Komisyonu'nun 133. Genel Kurulu'na katılacak.

(Venedik)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri-Şebiarus Programı'na iştirak edecek.

(Konya/20.00)

SPOR

1- Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas karşı karşıya gelecek.

(Ar Rayyan/18.00)

2- Voleybolda Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde Prosecco DOC Imoco Volley (İtalya)-Gerdau Minas (Brezilya) ve VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit maçları oynanacak

(Antalya/16.30/20.00)

3- Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasına Bodrumspor-Yılport Samsunspor, Manisa FK-Tuzlaspor, Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü, Sakaryaspor-Gençlerbirliği, Eyüpspor-Dyorex Boluspor maçlarıyla devam edilecek.

(Muğla/Manisa/13.30/Malatya/Sakarya/16.00/İstanbul/19.00)

4- TFF 2. Lig gruplarında 19'uncu ve sezonun ilk yarısının son haftası toplam 3 maçla; TFF 3. Lig gruplarında 17'nci ve sezonun ilk yarısının son haftası toplam 4 maçla başlayacak. Kadın Futbol Süper Ligi'nde de 9'uncu ve sezonun ilk yarısının son haftasında 2 maç yapılacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasına Bahçeşehir Koleji-AYOS Konyaspor Basketbol, Darüşşafaka-Pınar Karşıyaka ve Onvo Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray Nef maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/15.30/18.00)

- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 11. haftaya 3 maçla devam edilecek.

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası başlayacak; Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Alagöz Holding, Rize Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Çankaya Üniversitesi-Emlak Konut maçları yapılacak.

(Hatay/13.00/Rize/14.00/Ankara/17.00)

7- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13'üncü ve ilk devrenin son haftası başlayacak; TÜRŞAD-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, Spor Toto-Tokat Belediye Plevne, Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor, Altekma-Fenerbahçe HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank ve Develi Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Bitlis/Ankara/13.00/İstanbul/15.00/İzmir/Bursa/Kayseri/16.00)