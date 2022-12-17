Eğitimcilerden 'açık öğretim' teklifi: Ders evde, sınav okulda olsun

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) Sınavı'nda kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavının iptal edilmesinin tartışmaları sürüyor. AÖL 1'inci dönem sınavları, çevrim içi ortamda 9 Aralık'ta başladı ve 20 Aralık'a kadar devam ediyor. Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan 1 milyon 207 bin 930 öğrencinin yaklaşık 600 bini sınavlarına girdi. Sınavların 11 günlük erişim süresi henüz dolmamışken skandal patladı. Yani sınava girme devam ederken, bazı öğrencilerin kopya çektiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, sınavın başladığı 9 Aralık'tan beri kopya çektiği anlaşılan 60 bin öğrencinin sınavı iptal oldu. Bunun yanı sıra, sınavlara girmeye devam eden öğrencilerden kopya girişiminde bulunanların sistem tarafından anında belirlenerek bunu yapanların sınavlarının geçersiz sayıldığı bildirildi. Sınav ekranını ve sorularını internet üzerinden paylaşanlar da tespit edilerek ilgili komisyon tarafından bu kişilerin sınavları iptal edildi

MAHMUT ÖZAY