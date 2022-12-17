'Üçlü mekanizma' değerlendirmesi: ABD ve İran'ı dışarıda bırakır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunu da Sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız" sözlerini değerlendiren uzmanlar, bölgedeki dengelerin yeniden belirleneceği yorumlarını yaptı.

"TÜRKİYE'DEN BAŞKA GİDECEK YERİN YOK" MESAJI

Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, Suriye ile Türkiye arasındaki temasların bir süredir devam ettiğine, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın diplomatik zemine çekilmesinin önemine dikkat çekti. Suriye'deki koalisyon güçlerinin, Türkiye'nin Suriye'de kara harekatı yapmasını istemediğini vurgulayan Tokmakoğlu şunları söyledi: Görüşmeler başladıktan sonra Esad, 'ABD'yi istemiyorum, kaynaklarımı sömürüyor' dediğini belirtti.

YEŞİM ERASLAN