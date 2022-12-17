'Üçlü mekanizma' değerlendirmesi: ABD ve İran'ı dışarıda bırakır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye-Türkiye-Rusya 'üçlü mekanizması' çıkışını değerlendiren uzmanlar, "Erdoğan, Suriye'ye Türkiye'den başka gidecek yerin yok mesajı verdi" derken, üçlü mekanizmanın kurulması durumunda ABD ve İran'ın dışarıda kalacağını belirttiler.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunu da Sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız" sözlerini değerlendiren uzmanlar, bölgedeki dengelerin yeniden belirleneceği yorumlarını yaptı.
"TÜRKİYE'DEN BAŞKA GİDECEK YERİN YOK" MESAJI
Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, Suriye ile Türkiye arasındaki temasların bir süredir devam ettiğine, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın diplomatik zemine çekilmesinin önemine dikkat çekti. Suriye'deki koalisyon güçlerinin, Türkiye'nin Suriye'de kara harekatı yapmasını istemediğini vurgulayan Tokmakoğlu şunları söyledi: Görüşmeler başladıktan sonra Esad, 'ABD'yi istemiyorum, kaynaklarımı sömürüyor' dediğini belirtti.
YEŞİM ERASLANMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız