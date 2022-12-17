Büyükçekmece'de servis aracının çarptığı genç kız hayatını kaybetti
Büyükçekmece'de servis minibüsünün çarptığı genç kız, yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2022 10:15, Son Güncelleme : 17 Aralık 2022 10:25
Güzelşehir'de D100 kara yolundan geçmeye çalışan 20 yaşındaki Minel T'ye, Ankara istikametine giden Nedim Y. yönetimindeki 34 EAA 240 servis minibüsü çarptı.
Kazada savrulan genç kız, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen Mine T. kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Minel T'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polisi, minibüsün sürücüsünü gözaltına alarak emniyete götürdü.
Kaza nedeniyle bir süre durma noktasına gelen kara yoldaki trafik, minibüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız