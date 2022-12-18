YSK Başkanı tepkilere cevap verdi ama neden konuştuğunu açıklamadı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya'nın görev süresi 2023 yılı Ocak ayında sona erecek.

Ancak başkan Akkaya 17 Aralık Cumartesi günü Habertürk Gazetesinden Küba Par'ın sorularını yanıtladı ve kriz çıkaracak açıklamalarda bulundu. Akkaya, gazeteci Par'ın bir sorusunu üzerine "Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı iken, cezası kesinleşirse seçilse bile mazbatası verilmez, seçim yenilenir" şeklindeki yanıt verdi.

Görevdeki bir başkanın, kurul halinde verilmesi gereken bir kararda tek başına kamuoyuna açıklamalarda bulunması çok yanlış bulundu.

Kamuoyuna bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmamış olan başkan Akkaya'nın görev süresinin bitimine bir ay kala bu şekilde cesur bir açıklamada bulunmuş olması oldukça manidar bulunuyor. Başkanın, açıklamalarıyla kime mesaj verdiği merak ediliyor.

Bir mahkeme hakiminin, başkanının veya üyesinin önüne gelecek bir dosya öncesinde açıklama yapması, görüşünü belirtmesi "ihsası rey" olarak adlandırılmakta olup, bu şekilde bir açıklama hukukun en temel prensiplerine aykırıdır.

YSK Başkanı Muharrem Akkaya memurlar.net'te yer alan ihsası rey eleştirisi sonrasında yeniden Küba Par'a konuşarak "Önümüzde somut bir olay veya dosya yok. Ben genel prensipleri hatırlattım. Anayasa ile beraber 6271 sayılı Cumhurbaşkanı seçimi kanunun 4. Maddesindeki düzenlemeleri anlatmaya çalıştım. Somut bir kişi, olay ya da dosya ile ilgili görüş belirtmedim" dedi. Ancak "Ben Kanunu hatırlattım" şeklinde yanıt veren Başkanı Akkaya'nın, kurul halinde karar verilmesi gereken bir konuda neden tek başına açıklama yaptığı, neden bugüne kadar açıklamaya yapmayan birisi olarak tartışmalı bir konuda açıklama yaptığı gibi sorulara ise yanıt veremedi.

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İşte YSK Başkanının açıklamasının ilgili bölümü:

Soru: Merhaba Muharrem Bey. Malum Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir mahkeme kararı ve yargı süreci var. Aday olacak mı bilmiyoruz ama ben genel prensipleri sorayım. Bir cumhurbaşkanı adayı, seçim takvimi açıklandıktan ve adaylığı YSK tarafından resmen kabul edildikten sonra siyasi yasaklı hale gelirse adaylığı düşer mi? Öyle bir durumda onu aday gösteren parti veya partiler yerine farklı bir ismi aday gösterebilir mi?

YSK Başkanı Muharrem Akkaya: Yaşanacak süreçlere bağlı Kübra Hanım. Adaylık süreci kesinleşmeden cezası kesinleşirse yerine başka bir aday gösterebilirler. Fakat kesinleştikten sonra listeye dokunmamız mümkün değil. Seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez.