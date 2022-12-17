Konya'da şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın ailesine şehadet belgesi verildi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın Konya'daki ailesine şehadet belgesi teslim edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2022 12:22, Son Güncelleme : 17 Aralık 2022 12:30
Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin ve beraberindekiler, Ketenli Mahallesi'nde yaşayan şehidin babası Abdullah Işık'ı ziyaret etti.
Şehadet belgesini Işık ile şehidin eşi Derya Işık'a teslim eden Pişkin, şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu söyledi.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 26 Kasım'da yaralanan, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık (28), tedavi gördüğü hastanede şehit olmuş, 29 Kasım'da memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız