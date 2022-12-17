'2023 yılına, 2053 yılına, 2071 yılına büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle yürüyeceğiz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2023 yılına, 2053 yılına, 2071 yılına büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yürüyeceğiz." dedi.

Kurum, Bulancak Millet Bahçesi'nde organize edilen, "Gençlik Buluşması" programında yaptığı konuşmada, gençlere 81 şehirde her şeyin bulunabildiği, ulaşılabildiği, parklarıyla, ormanlarıyla güzel bir ülke bırakmayı amaçladıklarını söyledi.

Gençlerin kendilerinden alacağı bayrağı daha da yukarılara taşıyacağından emin olduklarını vurgulayan Kurum, "Sizler bizden daha iyisini, daha güzelini yapacaksınız, biz buna eminiz çünkü biz 20 yıldır AK Parti'miz, Sayın Cumhurbaşkanı'mız, aldığı tüm kararlarda gençlerimizle birlikte yol yürüdüler. Sizler bizim yoldaşımız, ortağımız oldunuz ve bu manada biz sizlere güveniyoruz." diye konuştu.

Kurum, Giresun'a iki millet bahçesi kazandırdıklarını anımsatarak Bulancak'ta tamamlanan millet bahçesinde gençlerle bir araya geldiklerine dikkati çekti.

İklim değişikliğinin etkilerinin son yıllarda fazla hissedilir hale geldiğine işaret eden Kurum, "Afetlerin sayısı, sıklığı, şiddeti her geçen gün daha da artıyor. Dünyamız, ortak evimiz ısınıyor ve bu ısınmayla birlikte iklim değişikliğinin etkilerini sellerle, yangınlarla, hortum, fırtına gibi afet olaylarıyla yaşıyoruz." dedi.

Kurum, millet bahçelerinin, iklim değişikliğinin etkilerini aza indirmek için yaptıkları en büyük projelerden biri olduğunun altını çizerek şöyle devam etti:

"81 ilimizde gerek yerel, gerek bölgesel eylem planları ortaya koyduk. Müsilaj vardı, İstanbul'da yaşayanlar, televizyondan izleyenler görmüştür. Daha önce hiç müsilaj diye bir şey duydunuz mu veya böyle bir olayla karşılaştık mı? Karşılaşmadık. Şimdi görüyoruz ki artık iklim değişikliğinin etkilerini hemen hemen her alanda hissetmeye başladık. İşte bu mücadele için Sayın Cumhurbaşkanı'mız 2053 yılına ilişkin bir hedef ortaya koydu. Bu hedef kimin içindi biliyor musunuz? Sizin, gençlerimiz içindi çünkü biz size daha iyi bir gelecek sunma adına bu iradeyi ortaya koyuyoruz."

- 81 ilde 72 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırıldı

Bakan Kurum, bir taraftan iklim değişikliğinin etkilerini aza indirecek sanayi, yenilenebilir enerji, tarım ve turizm alanlarında 2053'e ilişkin hedef ortaya koyduklarını ve bu hedef doğrultusunda çalıştıklarını söyledi. Diğer taraftan da daha temiz dünyaya erişebilmek adına yeşil ve yutak alanların sayısını ve miktarını artırdıklarını anlatan Kurum, "Millet bahçelerimiz de bu anlamda üretilen o emisyonları yutacak alanlar, o yüzden de çok çok önemli. Biz bugüne kadar 81 ilimizde 72 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırdık ve bu önemli bir projeydi." ifadelerini kullandı.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık" projesinin dün itibarıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda artık 105 ülkenin de desteğiyle kabul edildiğini belirtti. Bu kapsamda her yıl 30 Mart'ın "Sıfır Atık Günü" olarak ilan edildiğini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Bu çok önemli bir başarı. Bu sizlerin, gençlerimizin başarısı ve bu manada Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak burada kadınlarımızın, gençlerimizin başlattığı çevre hareketi tüm ülkelerce kabul edilmiş ve artık 30 Mart günü tüm dünyada Sıfır Atık Günü olarak kutlanılması ilan edilmiş. İşte bu mücadeleyi hep birlikte yapmak zorundayız ki biz ülkemize, gençlerimize, neslimize daha iyi şehirler bırakalım diye. 2023 yılına, 2053 yılına, 2071 yılına büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yürüyeceğiz. Hep birlikte yürüyeceğiz, milletimizle birlikte yürüyeceğiz. Bu yolda hiçbir zaman biz vatandaşımızın talepleri, ihtiyaçları karşısında duyarsız kalmadık, hep onlarla birlikte yol yürüdük, yine aziz milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz."

- "2023'teki hedefimiz, 50 bin gencimize istihdam oluşturmak"

Bakan Kurum, gençlere istihdam oluşturmak için projeler geliştirdiklerini vurgulayarak "2023'teki hedefimiz 50 bin gencimize istihdam oluşturmak. Bunun yaklaşık 3 binini Bakanlığımızda personel olmak üzere çeşitli birimlerimizde gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin dolaylı olarak 200 bin yeni istihdam getireceğine işaret eden Kurum, "Burada gençlerimiz çalışacak. Şartnamelere yeni zorunluluklar getiriyoruz. Örneğin, yeni mühendis ve mimar çalıştırma zorunluluğu. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de istihdam adına gençlerimizin umudu adına, geleceği adına bu projeleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Kurum, gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebine karşılık ise Giresun'da gerçekleştirilecek bir programda tanıştırabileceği sözünü verdi.

Bakan Kurum, kendisine yöneltilen "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışmak nasıl bir duygu?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanımız bu ülke için kendini feda etmiş bir lider. Bugün baktığımızda dünyada bu liderlerin sayısı maalesef çok fazla değil. Biz bu manada şanslıyız. Türkiye Cumhuriyeti olarak böylesi güzel bir lidere sahip olduğumuz için kıymetini bilmemiz lazım. Onunla çalışma konusuna gelindiğinde ise gerçekten Cumhurbaşkanı'mız, her türlü detaya girer, her türlü detayı bir bir takip eder. Sorar, soruşturur ve işin neticesini alana kadar da o takibi bırakmaz. Size inanıyor ve güveniyorsa sonuna kadar arkanızda durur. Allah razı olsun kendisinden."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çalışmanın onurunu ve gururunu yıllardır yaşadığını, dün genel müdür, bugün ise bakan olduğunu ifade eden Kurum, "İleride ne olursa olsun yine onunla birlikte bu davanın bir lideri olarak onur ve gurur duyacağız. Bu mücadeleden bir gün bile olsun uzaklaşmayacağız. Bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz." diye konuştu.