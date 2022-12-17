'Birbirine çalım atmakla uğraşacaklarına çıkıp adaylarını ilan etsinler'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' konuşmasında şunları kaydetti;

Havalimanından buraya gelene kadar cadde boyu Mardinli kardeşlerimle hakikatten çok farklı bir buluşmayı gerçekleştirdik. Sordum resmi rakam nedir dedim. Dediler ki, 75 bin kişi meydanda. Elhamdülillah bu bir sevginin, bu bir dayanışmanın, bu bir 2023'e yürüyüşün coşkulu adımıdır. O güzel Mardin türküsünden ilhamla diyorum ki; Hasretinden dağlar çökse başıma, yine söz söyletmem Mardin'e aşkıma. Çekilin başımdan Allah aşkına ben sevdim Mardin'i bundan kime ne. Biz tarihin, kültürün, medeniyetlerin şehri Mardin'i de tüm insani zenginlikleriyle özellikle Mardinli kardeşlerimi de Allah için seviyoruz.

Biliyorsunuz, kardeşliğin şehri Mardin'i sahip olduğu güzelliklerden koparmak için çok uğraştılar. Hamdolsun Mardin kim olduğunu asla unutmadı. Biz de Mardin'i hiç bir zaman unutmadık. Hep bağrımıza bastık. Bununla kalmadık şehrimize getirdiğimiz eserler ve hizmetlerle Mardin'i kalkındırdık, geliştirdik, büyüttük, güçlendirdik. Terör belasından kurtuldukça, potansiyelini harekete geçirdikçe Mardin'in de bu alt yapının hakkını verdiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu süreçte neler yaşadığımızı en iyi sizler biliyorsunuz. Yüz yerden yaralı da olsak Mardin'e hizmet etmekten, eser kazandırmaktan asla geri durmadık. Bugün sizlerle hasret gidermenin yanında Mardin'e kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 8,5 milyar liraya güncel bedel 17,5 milyar liraya ulaşan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını da yapıyoruz.

Eğitimde, ana sınıfından liseye kadar her seviyede yapımı tamamlanan okulları, spor salonlarını, çevre düzenlemeleriyle bugün resmen hizmete açıyoruz. Artuklu Üniversitemizin derslik binaları ve çevre düzenlemesi yatırımlarının açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz. Gençlik ve sporda, mahallelerimize yaptığımız futbol sahalarının, yarı olimpik yüzme havuzunun, öğrenci yurtlarının, spor salonları ve sahamızın bakım onarım çalışmalarının açılışını yapıyoruz. Ulaştırmada, toplamda 1,5 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz Midyat şehir geçişi ve bağlantı yollarıyla Midyat Nusaybin yolunu, Kızıltepe köprülü kavşağını, Derik şehir geçişi ve Kızıltepe yolunu, Mardin Devlet Hastanesi kavşağını, ayrıca şehir genelinde tamamlanan çok sayıda yol projesini bugün hizmete açıyoruz. Mardin Savur yolunu da inşallah en kısa sürede yapıyoruz.

Devlet Su İşlerimiz tarafından 1 milyar 100 milyon liralık yatırımla tamamlanan Derik Ovası sulamasını da bugün resmen hizmete sunuyoruz. Bu proje ile 14 köyümüze yayılan 91 bin hektarın üzerindeki araziyi cazibeli kanal sayesinde herhangi bir enerji gideri olmadan suyun bereketi ile buluşturduk. Böylece su ile buluşan arazilerimiz yılda iki defa ekilebilecek. 4 kat fazla zirai gelir sağlayabilecek ve 9 bin kişiye ilave istihdam oluşturacaktır. Mardin ve ilçelerinde 1 milyar 108 milyon liralık yatırım tutarı ile ve güncel rakamla 3 milyarı aşkın bedelle hayata geçirilen yüzlerce enerji tesisinin açılışını da bugün buradan yapıyoruz.

Çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binalarını, Diyanet İşleri Başkanlığımızca şehrimize kazandırılan camileri, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yaptığı kütüphane ile kültür projelerini de bugün buradan hizmete açıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında Mardin'de de olduğu gibi petrol arama çalışmalarını hızlandırdık. Bugün 3 petrol kuyumuzun açılışını yapıyoruz. Mardinimizdeki doğal gaz alt yapısını genişlettik. Ömerli, Dargeçit, Midyat, Savur ve Mazıdağı ilçelerimize getirilen doğal gaz hatlarının açılışını buradan gerçekleştiriyoruz.

Mardin Büyükşehir Belediyemiz güncel bedeli ile 2 milyar liraya yakın bir yatırımla yüzlerce alt yapı ve üst yapı projesini tamamladı. Aynı şekilde Artuklu, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur, Yeşilli belediyelerimiz de kendi sorumluluk alanlarında çok sayıda projeyi bitirdi. Tüm bu belediye yatırımlarının resmi açılışını da buradan yapıyoruz. Mardin Organize Sanayi Bölgemizde güncel tutarı ile yaklaşık 3 milyar lirayı bulan yatırımla faaliyete geçen 16 ayrı fabrikanın şehrimizde açılan 3 ayrı otelin resmi açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz.

Tarım ve Orman Bakanlığımızın çeşitli birimlerinin destekleriyle faaliyete geçen çok sayıda işletme ve tesisi de buradan hizmete açıyoruz. Tüm bu eser ve hizmetlerin Mardin'e, Mardinli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu yatırımların şehrimize kazandırılmasında katkısı bulunan Bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi, özel sektörümüzü, hayırseverlerimizi tebrik ediyorum. Sadece bu kadar da değil geçtiğimiz 20 yılda Mardin'i yaptığımız 48 milyar liralık kamu yatırımlarıyla her alanda destekledik, geliştirdik.

Eğitimde, 5 bin 764 adet yeni derslik inşa ettik. Artuklu Üniversitesini kurduk. Gençlik ve sporda, 4 bin 205 kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 40 adet spor tesisi kazandırdık. Mardinli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplamda 8,5 milyar lira tutarında kaynak aktardık.

Sağlıkta, toplamda bin 124 yataklı 14 hastane ile birlikte 36 sağlık tesisi inşa edip hizmetinize sunduk. Çevre ve şehircilikte, TOKİ eliyle toplam 8 bin 907 konutun inşasını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik, 690 konutun yapımı devam ediyor. Ayrıca son kampanyamızla Mardin'de 2 bin 550 konut daha inşa edecek, vatandaşlarımıza 17 bin 500 alt yapısı hazır müstakil ve müşterek arsa vereceğiz. Uluştarmada, Mardin'i 29 kilometreden devraldık. Bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 272 kilometreye çıkardık. Karaman-Adana-Gaziantep hızlı tren projemizi inşallah Mardin'e kadar uzatıyoruz.

Şimdi, Mardin Havalimanı'na 3 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası yaptık. Bugün gönlümden şöyle bir şey geçti. Mardin Havalimanı'nın adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim dedim. Mardin'in Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar hocamızın adı bundan sonra aynı zamanda Mardin'e girerken Mardin Havalimanı'nın gönderinde de görülecek. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı.

Tarım ve ormanda, Dicle Nehri üzerindeki en büyük eser olan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santralini hizmete aldık. Devreye giren sulama tesisleri ile 123 bin dekar alan arazinin sulanmasını sağladık. Mardinli çiftçilerimize toplamda 3,2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide, 2 yeni organize sanayi bölgesi ve 1 endüstri bölgesi kurduk. İnşallah önümüzdeki dönemde Mardin'i çok daha büyük eserlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte inşa edecek 2023 zaferinin ardından ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına birlikte yükselteceğiz. 2023'te sandıklardan da gümbür gümbür geliyor muyuz? Ben size inanıyorum. Size güveniyorum.

Türkiye'nin de Mardin'in de bugünlere nasıl geldiğinin en yakın şahidi sizlersiniz. Yıllarca bu şehir terör örgütünün üzerine topladığı kara bulutları dağıtmak için ne mücadeleler verdik. Bu uğurda nice yıllar yitirdik, nice acılar yaşadık, nice yıkımlara maruz kaldık, nice bedeller ödedik. Hatırlayın daha 7 yıl önce çukur eylemleri ile Mardin'in ilçelerini yakıp yıktılar. Mardin'e bu yıkımı yaşatanların derdi asla sizler değildiniz. Türkiye'yi çukura itmek için masum insanları kalkan yapanların derdi asla bu ülkede değildi, bu millet de değildi. Onlar yıktı, biz yeniden daha iyisi ile yaptık. Benim Kürt kardeşlerime çok çektirdiler. Hem Kürdüz dediler hem Kürt kardeşlerimi vurdular. Çukurlara gömdüler, Arabı ile Kürdü ile maalesef ezidisi ile bütün mabetlere varıncaya kadar yıktılar. Terör örgütünün Nusaybin'de, Dargeçit'te, Derik'te tahrip ettiği caddeleri, sokakları, binaları yeni baştan biz inşa ettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avara kasnak gibi toplanıp dağılmaktan başka iş yapmayan altılı masa ve ortakları, birbirine çalım atmakla uğraşacaklarına çıkıp adaylarını ilan etsinler."