Sağlık raporlarının süresi uzatıldı

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan resmi yazı ile süreli sağlık raporları 30 Haziran 2023'e kadar geçerli sayılmaya devam edecek.

Covid-19 salgını ile mucadele kapsamında, 1 Ocak 2020'den sonra sona ermis ve yenilenmemis tum sureli raporların 31 Aralık 2022'ye kadar gecerli kabul edileceği duyurulmuştu.

Sağlık hizmet sunucularında yaşanması muhtemel yoğunluğun azaltılması amacıyla, süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporları 30 Haziran 2023 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edilecek.

Raporlu ilaçlar, reçete karşılığında SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebilecek.

Bu süreçte her turlu ilk rapor, rapor yenileme ve yasal suresi icinde yapılan rapor itiraz basvuruları karsılanacak. Maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen kontrol muayenesi ve maluliyet rapor islemleri ise olagan sekilde surdurulecek.