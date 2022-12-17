4 milli sondaj gemisi aynı anda görev başında
Fatih, Yavuz ve Kanuni Sondaj Gemileri Karadeniz'de, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi ise Akdeniz'de aynı anda görev yapıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2022 15:19, Son Güncelleme : 17 Aralık 2022 15:20
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Fatih Sondaj Gemisi "Türkali-11 kuyusunda" sondaj operasyonuna başladı. Yavuz Sondaj Gemisi " Türkali-12" kuyusunda gaz akış testlerine devam ediyor. Kanuni Sondaj Gemisi "Türkali-10" kuyusunda alt tamamlama operasyonuna başladı. Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de, Taşucu-1 kuyusunda sondaja devam ediyor. Denizlerimizdeki faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. "Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız