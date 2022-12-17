EYT'lilerin heyecanla beklediği gün yaklaşıyor

Emeklilikte yaşa takılanların beklediği düzenlemeye sayılı günler kaldı.

Düzenleme için yıl sonunu işaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek. İnşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız." dedi.

EYT ile ilgili mesai hızla devam ediyor. Çalışma çerçevesinde taraflar dinleniyor, çalışanlara ilişkin kayıtlar inceleniyor. Tüm verilere erişilmesinin ardından detaylar belli olacak.

Düzenlemeden 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için gerekli çalışma yılı ve prim gün sayısını dolduranlar faydalanacak.

İlk etapta şartları sağlayan 1 milyon 600 bine yakın kişi bulunuyor. Ocakta bu sayının daha da artması bekleniyor.

Düzenleme yürürlüğe girdiğinde milyonlarca çalışana emeklilik yolu açılacak.