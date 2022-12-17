Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu'nu 'siyaseten nasıl devre dışı bırakırız' arayışındalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği Demokrasi Şurası'nda gündeme ilişkin konuştu.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı, Ekrem İmamoğlu'nun haksız bir şekilde yargılandığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bugün adaleti arıyoruz hep beraber, demokrasiyi arıyoruz hep beraber. Bedeller ödendi ve ödenmeye de devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız haksız bir şekilde yargılanıyor. Siyaseten onu nasıl devre dışı bırakırız anlayışı içerisindeler."

"BUGÜN BAŞKA ZALİMLER SEVİNİYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında tarihten örnekler verdi. Demokrasinin hep hor görüldüğünü belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Demokrasi o zaman postalların altında ezildi. Bugün ise kirli sermayenin altında eziliyor. Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı idam ettiler, seviniyordu o zaman birileri bugün de başka zalimler seviniyor ama biz demokratlar hiç bitmedik ve azalmadık. Şimdi yapmamız gereken son bir şey kaldı o da helalleşmek ve bu ülkenin bedel ödemesini bitirmek. Bu kavgayı biz bitireceğiz."

"MİLLETİMİZ ADALETE ULAŞAMIYOR"

Kılıçdaroğlu, adalete ulaşmanın zorlaştığını savunarak, "Bir şehit cenazesinde devlet protokolü içerisinde uzun bir süre linç girişimiyle karşı karşıya kaldım ama hiçbir zaman adaleti aramaktan bir milim bile geri adım atmadım. Gerçekleri tüm halkımıza anlatalım; milletimiz adalete ulaşamıyor. Türkiye'de adalete erişim, açlık tokluk meselesi haline gelmiştir. Türkiye'de adalete erişim, artık bir ekonomik meseledir" dedi.