Şebiarus törenleri bugün sona eriyor

Düzce'deki depremde kaybolduktan sonra kavuştuğu kedisini yanından ayırmıyor

Düzce'de yaşayan Arif Bayraktar, kentte 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde kaybolan kedisine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. 42 yaşındaki Bayraktar AA muhabirine, kedileri çok sevdiğini anlattı. Bir aylıkken aldığı ve şu an 7 aylık olan kedisi "Müezza"nın bakımını kent merkezindeki kitapçı dükkanında yaptığını dile getiren Bayraktar, 22 Kasım akşamı kedisini dükkanında bırakarak evine gittiğini belirtti. Bayraktar, gece yaşanan depremde zarar gören dükkanın önünden geçenlerin, bir kedinin içeride mahsur kaldığını fark edince durumu kendisine aktardığını, ailesini güvenli bir yere bırakarak dükkana gittiğini ifade etti.