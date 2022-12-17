Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde okunan mesajında, büyük mütefekkir, mutasavvıf ve gönül sultanı Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi rahmetle yad etti.

Hazreti Mevlana'yı anmak için bir araya gelenleri hürmet ve muhabbetle selamladığını belirten Erdoğan, "Rabbimden, bizleri, hepimizi, Hazreti Mevlana ve onun gibi nice gönül erinin şahitliğine mazhar eylemesini niyaz ediyorum. Yine bu gece vesilesiyle ezanımız, vatanımız ve bayrağımız uğrunda can veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Asırlar boyunca gönüllerimizi ilimle, irfanla, hikmet pınarından süzülen aşk damlalarıyla yeşerten tüm alimlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

"Hazreti Mevlana aradan geçen 7,5 asra rağmen gönülleri arındırmaya devam ediyor"

Hazreti Mevlana'nın kalplerde harladığı aşk ateşinin, aradan geçen 7,5 asra rağmen gönülleri arındırmaya devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Her Şebiarus'ta Hazreti Mevlana'nın milletimizle birlikte tüm insanlığa bıraktığı bu kıymetli hazinenin önemini daha iyi anlıyoruz. Özellikle bölgemizde çatışmaların kol gezdiği günümüzde Hazreti Pir'in şu tavsiyelerine kulak vermemiz gerektiğine inanıyorum; 'Sevgiden acılıklar tatlılaşır. Sevgiden bakırlar altın kesilir. Sevgiden tortulu bulanık sular, arı duru su haline gelir. Sevgiden dertler şifa bulur. Sevgiden ölüler dirilir. Sevgiden padişahlar kul olur. Evet, 'Aşk medeniyetinin' müntesipleri olarak önce kendi aramızda sevgiyi tesis edecek, ardından da komşularımızdan başlayarak tüm insanlığa sevginin, aşkın ve şefkatin diliyle sesleneceğiz. Hazreti Mevlana'nın rehberliğinde mazimizi olduğu gibi istikbalimizi de sevgi üzerine, merhamet üzerine, dayanışma üzerine inşa edeceğiz. Kardeşliğimize halel getirmediğimiz, mazlum ve mağdura gönlümüzü açtığımız, birbirimize sahip çıktığımız müddetçe, Allah'ın izniyle kimse bizi bölemez. Ne içeriden, ne dışarıdan kimse bizi yıkamaz. Bugün Konya'da bulunan siz Mevlana dostları başta olmak üzere milletimizin tüm fertlerinden fitne tüccarlarına prim vermeden, ebedi ve ezeli kardeşliğimize sahip çıkmasını özellikle rica ediyorum."

Hazreti Mevlana basta olmak üzere, tüm gönül sultanlarını bir kez daha rahmetle, minnetle yad ettiğini belirten Erdoğan, "Bu güzel Şebiarus törenini tertipleyen kurumlarımıza, emeği geçen herkese, sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Bu gece yapılan duaların, semaların, evradı şeriflerin Allah katında kabul ve karin olmasını diliyorum. Rabbim, ülkemizi, milletimizi, uhuvvetimizi ve muhabbetimizi daim etsin diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.