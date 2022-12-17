İstanbul'da 'huzur' uygulaması
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirdi. Şüpheli şahısların kimlik sorguları yapıldı, araçlar tek tek arandı. Uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2022 22:00, Son Güncelleme : 17 Aralık 2022 22:01
İlçe emniyet müdürlükleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy olmak üzere birçok noktada asayiş uygulaması yapıldı.
Oluşturulan polis kontrol noktalarında şüphe üzerine durdurulan araçlar arandı.
Ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.
Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız