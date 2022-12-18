Adayı miting değil biz belirleriz: İmamoğlu'na altılı masadan veto

BB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında verilen yargı kararı sonrasında "Adaylık için yolu açıldı" iddialarına CHP yönetiminden "Aday yetkili kurullarda belirlenir" cevabı geldi. 6'lı masanın diğer ortakları da adayda oldubittiye değil ortak kararın önemini hatırlatıyor. Özellikle, ilk gün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İmamoğlu'nun basına verdiği kareler dikkatle analiz edildi. Kamuoyunda İmamoğlu'nun kararla adaylığının güçlendiği yorumları yapılırken CHP'den "İmamoğlu görevinin başında. İstanbulluya hizmete devam edecek" mesajları verildi.

BİR OLAYLA OLMAZ



Saraçhane'de İmamoğlu'na destek veren 6'lı masa paydaşlarında da durum izleniyor. Buna göre, Saadet Partisi (SP) ve Gelecek Partisi'nde cumhurbaşkanı adayının bir gün ve olay üzerinden belirlenemeyeceğine dikkat çekiliyor. ve Gelecek, "Saraçhane'de destek verdik ama 6 parti birlikte hareket ediyoruz" diyor. DEVA ve DP de adayı masaya genel başkanların getireceğini belirtiyor. İYİ Parti'nin bir kısmında ise eğilim İmamoğlu'ndan yana.

Mehmet Güney