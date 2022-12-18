Tezgahın ispatı Kumluca! Sel bölgesi indiriyor, fırsatçı zam yapıyor

Türkiye'den Kaan Zenginli'nin haberine göre; Selin vurduğu Kumluca'da sebze-meyvenin hal çıkış fiyatı yüzde 10-25 ucuzladı. İstanbul ve diğer şehirlerde ise ne hikmetse yine zamlar var!

HALDE İNDİ, ETİKETTE DEĞİŞMEDİ

Antalya'da geçen hafta yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen yerlerin başında, domates ve portakal üretim üssü olan Kumluca geliyor. Çok sayıda sera su altında kaldı. Bunu fırsat bilen karaborsacılar 'Kumluca'dan gelen ürün miktarı azaldı' bahanesiyle sebze-meyveye ortalama beşer lira zam yaptı. Kumluca halinde fiyatlar gerçeğin çok farklı olduğunu gözler önüne serdi.

"AFETE RAĞMEN UCUZLATTIK"

Selin etkisi geçince fiyatlar geriledi. Sebze-meyvenin Kumluca halinden çıkışı yüzde 25'e varan oranda ucuzladı. Domates 14 TL'den 11 TL'ye, sivri biber 11 TL'den 9'TL ye indi.

Kumluca Ticaret Borsası 'Afete rağmen fiyatlarımız düştü' dedi. Üreticinin aşağı çektiği fiyatlar fırsatçıya geri adım attırmadı. Büyük illerdeki pazar tezgahları ile market reyonlarında zamlı etiketler dikkat çekti.