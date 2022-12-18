Kayınbiraderine çarparak ölümüne neden olan yenge tutuklandı

14 Aralık'ta Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Kaş Caddesi'nde bisikletli Kamil Y, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kamil Y, bir gün sonra yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kazanın ardından yaptığı çalışmada, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, Kamil Y'ye çarpan aracın plakasını tespit etti.

Ekipler, otomobilin Kamil Y'nin kardeşi Y.Y'nin eşi Menekşe Y'ye ait olduğunu, aracın tamir için sanayide bulunduğunu belirledi.

Bunun üzerine Menekşe Y. ve eşi Y.Y. gözaltına alındı.

Y.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Menekşe Y. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaklaşık 10 gün önce kardeşler arasındaki husumet nedeniyle maktulün yengesi Menekşe Y'yi darbettiği, şüphelinin bunun üzerine planlı şekilde bisikletle işe giden Kamil Y'ye çarparak kaçtığı ortaya çıktı.

Menekşe Y'nin maktulü olaydan bir gün önce iş çıkışı takip ettiği, kullandığı yolda keşif yaptığı belirlendi.

Şüphelinin, olayın ardından aracını bıraktığı oto tamircisine kaza yaptığını, eşinin haberi olmadığı için bir gün içinde tamir edilmesini istediğini, evde aracı soran çocuklarına da "aracı dayınıza verdim." dediği öğrenildi.