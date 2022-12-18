2023'e damgasını vuracak 13 dev proje

TBMM Genel Kurulu'nda bütçenin son görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 yılı bütçesinin TBMM'ye sunulması ve kabulü arasında geçen 2 aylık sürede hizmete giren projelerin listesini verirken, Türkiye Yüzyılı programı kapsamında 2023 yılında hayata geçecek olanları da tek tek sıraladı.



İşte o 13 dev proje:

TOGG YOLLARDA

Elektrikli araç piyasasında küresel marka olma hedefiyle hayata geçirilen ve nesnelerin interneti altyapısına sahip olan yerli otomobil TOGG, 2023 Mart ayında yollarda olacak.

İLK HABERLEŞME UYDUSU

Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat-6A'nın üretim ve entegrasyon faaliyetleri tamamlandı, yörüngesine fırlatılacak.

İMECE DE FIRTILATILIYOR

İlk milli gözlem uydusu İmece'nin uçuş modeli testlerine başlandı, önümüzdeki yıl yörüngesinde olacak.

MODEL FABRİKALAR

Başta KOBİ'ler olmak üzere imalat sanayi işletmelerinin verimlilik artışlarına önemli katkılar sunan Model Fabrikaları Kocaeli, Denizli, Eskişehir, Samsun, Trabzon ve Malatya illerinde açılacak.

TRUBA DEVREDE

Yeni nesil süper bilgisayar TRUBA'nın yer alacağı yeni veri merkezi Ankara'da açılacak. Böylece yapay zeka alanında yapılacak çalışmalarda kapasite 5 kat artacak.



YENİ METRO HATLARI

Ankara AKM-Gar-Kızılay, İstanbul Gayrettepe-İstanbul Havalimanı, İstanbul Başakşehir-Kayaşehir metro hatları hizmete açılacak.

KARADENİZ GAZI EVLERE

Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda üretilecek doğal gaz 2023'ün ilk çeyreğinde vatandaşın kullanımına sunulacak.

4 ŞEHİR HASTAHANESİ

Bin 210 yataklı Kocaeli, 2 bin 60 yataklı İzmir Bayraklı, bin 875 yataklı Gaziantep, 610 yataklı Kütahya şehir hastaneleri hizmete açılacak.

TÜRKİYE ENEJİ ÜSSÜ

Trakya'da kurulması planlanan doğal gaz merkezi için atılacak adımlar ile Türkiye bir enerji üssü olacak.

NÜKLEER DE DEVREDE

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ilk ünitesi devreye alınacak.

LİTYUM KARBONAT TESİSLERİ

Eskişehir Kırka'da 600, Balıkesir Bandırma'da 100 tonluk, toplam 700 ton kapasiteli lityum karbonat üretim tesisi kurulacak.

KÜLTÜR YOLU

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri 7 bölgede 10 ile yayılacak.

ÇİFTÇİ SİGORTASI

Konya'da pilot olarak başlatılan ve üreticileri hem verim düşüşü hem de fiyat azalış riskine karşı koruyan en gelişmiş tarım sigortacılığı ürünü "Gelir Koruma Sigortası" 2023'te tüm illere yaygınlaştırılacak.

DAR GELİRLİ VATANDAŞIN BÜTÇESİ

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2023 bütçesinde giderler 4,6 trilyon, gelirler ise 3,8 trilyon lira olarak öngörüldü. Emekliden öğrenciye, dar gelirliye kadar 85 milyonun dertlerine çözüm üretecek bütçedeki bazı rakamlar ise şöyle:

REFAH PAYI DAĞITILACAK

Toplum tüm kesimlerine 2023'te sağlanacak refah katkısı yaklaşık 1 trilyon 140 milyar lira. Bu tutar bütçenin yaklaşık yüzde 25.6'sına denk düşüyor. 2023 yılında doğalgaz ve elektrik sübvansiyonları için 530 milyar, asgari ücretin vergi dışı tutulmasıyla 300 milyar, yaşlı, engelli, emekli, dul ve yetimler gibi toplum kesimlerini korumak amacıyla yapılan vergi indirimleri kapsamında 51 milyar lira kaynak sağlanacak.

SOSYAL HARCAMALARA 258,4 MİLYAR

2023 yılı bütçesinde sosyal harcamalar için 258.4 milyar lira ayrılacak.

TARIMA BÜYÜK DESTEK

Bütçede mazot desteği yüzde 282, gübre desteği yüzde 140 artırılarak toplamda çiftçiye 16,9 milyar lira ödeme yapılacak.

ZÜBEYDE YALÇIN - BURCU ŞEN