Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2022 10:35, Son Güncelleme : 18 Aralık 2022 10:49
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız