17 yaşındaki kızı tarafından bıçaklanarak öldürülen baba toprağa verildi

Cevatpaşa Mahallesi Ezineli Salih Efendi Sokak'taki bir evde dün sabah saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, annesi ve babası ayrı olan B.P., annesiyle kaldığı evden ayrılarak Cevatpaşa Mahallesi'nde oturan babası Erdinç Pehlivan'ın evine geldi. İddiaya göre, B.P. uykuda olan babasını göğsünden bıçakladı.

Kanlar içinde kalan Pehlivan olay yerinde hayatını kaybetti. B.P., 112 Çağrı Merkezini arayarak durumu anlattı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Erdinç Pehlivan'ın öldüğünü tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan kız ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.P. adliyeye sevk edildi. B.P., savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evinde uyuduğu sırada 17 yaşındaki kızı tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen Erdinç Pehlivan, Şehitler Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Pehlivan'ın Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Belde Belediyesi'ne ait bir şirkette çalıştığı öğrenildi.