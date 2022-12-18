Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli fırtına uyarısı
Marmara, Güney Ege kıyıları ve Ege'nin batısında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına öngörülüyor. Fırtınanın, çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2022 17:11, Son Güncelleme : 18 Aralık 2022 17:12
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ve salı günü Marmara ve Ege'nin batısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kuzey Ege'de rüzgarın etkisi 3 gün sürecek
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız