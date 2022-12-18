TÜBİTAK BİGG'de hizmet verecek yeni uygulayıcı kuruluşlar belirlendi

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, farklı yetkinliklerini bir araya getirerek hizmet verecek uygulayıcı kuruluşlar, teknolojik iş fikirlerinin hızlı büyüme potansiyeli olan şirketlere dönüşmesinde girişimcilere destek olacak.

TÜBİTAK'ın "Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma Yaklaşımı" ile güncellenen yeni uygulayıcı kuruluş modelinde, sektörel ve bölgesel işbirlikleri önceliklendirildi.

Daha önceki çağrılarda etkin rol alan teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoloji transfer ofislerinin yanı sıra finans kurumlarının, özel sektörün ve araştırma altyapılarının da girişimcilere destek olmak üzere, işbirliğine dayanan yenilikçi modeller geliştirmeleri teşvik edildi.

Bankaların, fonların ve yatırımcı ağlarının hızlandırma sürecine dahil olmasıyla girişimcilerin finansa erişiminin kolaylaştırılması ve BİGG desteğiyle kurulan işletmelerin büyüme potansiyellerinin hızla hayata geçirilmesi hedeflendi.

Sanayi kuruluşları da katıldı

Sanayi kuruluşlarının bu çağrıdaki konsorsiyumlara katılmasıyla, sektöründe yetkin şirketlerin bilgi birikimlerinin girişimcilere aktarılmasının ve BİGG işletmelerinin değer zincirlerine erken aşamada eklenmesinin önü açıldı.

Girişimcilik ekosistemindeki dönüşümün bir parçası olan 2022 çağrısına, 163 kuruluşun dahil olduğu 52 proje başvurusu yapıldı.

Değerlendirmeler sonucunda 37 proje başvurusunun desteklenmesine karar verildi. "Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma" motivasyonunun bir yansıması olarak desteklenen projelerde yer alan 134 kuruluşun 32'si üniversite, 7'si üniversite teknoloji transfer ofisi (TTO) birimi ve TTO AŞ, 40'ı teknoloji geliştirme bölgesi, 2'si kamu araştırma merkezi ve enstitüsü, 2'si TEKMER, 4'ü araştırma altyapısı, 6'sı banka ve iştiraki, 5'i girişim sermayesi fonu veya melek yatırımcı ağı, 36'sı sermaye şirketi olarak belirlendi.

Yetkinliklerini birleştirerek girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi amaçlayan ve 2023-2025 döneminde BİGG Programı 1. aşama süreçlerini yürütecek olan kuruluşlar, girişimcilerin teknoloji odaklı iş fikri başvurularını toplayarak değerlendirecek, uygun buldukları iş fikirlerini ön kuluçkaya alarak iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirecek ve nitelikli iş planı hazırlama hususunda girişimcilere destek olacak.