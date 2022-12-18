Andreas Cornelius'tan Trabzonspor'a dava
Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon forma giyen ve sezon başında eski takımı Kopenhag'a dönen Andreas Cornelius'un menajeri, oyuncunun alacakları için Trabzonspor'a dava açtı. Süper Lig'de 15 gol ve 5 asist kaydeden Cornelius, 6 milyon euro bonservisle Kopenhag'a transfer olmuştu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2022 17:26, Son Güncelleme : 18 Aralık 2022 17:27
Trabzonspor'un 79. olağan genel kurulunda yayınlanan faaliyet raporuna göre, bordo mavili takımın 2021-22 sezonunda Parma'dan transfer ettiği ve sezon başında Kopenhag'a transfer olan Andreas Cornelius, alacakları için Trabzonspor'u icraya verdi.
Faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre, Danimarkalı golcü Andreas Cornelius'un menajeri Per Steffensen, 3 milyon 529 bin 721 TL ve 1 milyon 411 bin TL tutarında iki ayrı alacağı için bordo mavili kulübe icra takibi başlattı.
Geçen sezon bordo-mavili formayla Süper Lig'de 15 gol ve 5 asist kaydeden Cornelius, 6 milyon euro bonservisle Kopenhag'a transfer olmuştu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız