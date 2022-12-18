Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla öğretim görevlisine soruşturma
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen öğretim görevlisi hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2022 20:36, Son Güncelleme : 18 Aralık 2022 20:38
Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde öğretim görevlisi olan Uğur Kutay'ın senaryo yazımı dersinde müfredat dışına çıkarak Hz Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı iddiasıyla 9 Aralık Cuma günü savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Savcılık, suç duyurusu üzerine Kutay hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız