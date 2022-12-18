Hatay Kırıkhan'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.13'te merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 11,67 kilometre derinliğinde oldu.

Sarsıntının Kilis, Adana ve Gaziantep'te hissedildiği öğrenildi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını bildirdi.

Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hatay ilimizin Kırıkhan ilçesinde saat 21.13'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yapılan alan taraması sonucunda an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir çağrı gelmedi" açıklamasında bulundu.