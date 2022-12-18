HDP ihraç etti MHP'ye katıldı, MHP ihraç etti AK Parti'ye katıldı

Mardin merkez Artuklu ilçesinde 31 Mart 2019'da düzenlenen yerel seçimlerde HDP'den meclis üyesi seçilen ancak Eylül 2020'de HDP'den "ihraç edilen" Mehmet Carti, daha sonra katıldığı MHP'den de ihraç edildi. Carti, son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı törenle AK Parti saflarına katıldı.

Sabah gazetesinin haberine göre AK Parti'ye katılan Carti için Artuklu Belediyesi'nde mini bir tören düzenlendi. Törende Carti'nin rozetini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu taktı.

Süleyman Soylu'nun tebrik ettiği Mehmet Carti, "HDP'nin Kürtler'i temsil etmediğini gördüm. Ben istifa ettikten sonra onlar parti ile ilişiğimin kesildiğine dair açıklama yaptılar. Ben o zaman çıkıp açıklama yapmadım. Benim meclis üyeliğimden istifa etmem için baskı yaptılar. İstifa etseydim yedekteki HDP'li yerime gelecekti. O gelmesin diye istifa etmedim" dedi.

MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, da Şubat 2022'de sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak Carti'nin, "parti tüzüğü ve disiplinine aykırı davranışlarından" dolayı 10 Ağustos 2021'de ihraç edildiğini açıklamıştı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bozkuş, Mehmet Carti'nin 10 Ağustos'ta MHP'den ihraç edildiğini şöyle duyurdu:

"Çeşitli haber sayfaları ve sosyal medyada dolaşan, 'HDP'den ihraç edilen meclis üyesi Mehmet Carti, MHP'ye katıldı' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu olan şahsın bağımsız bir şekilde il başkanlığımızı ziyaret etmesinin ardından bağımsız olarak müracaat etmiştir. Daha sonra parti tüzüğümüz ve disiplinine aykırı tavır ve davranışlarından ötürü 10 Ağustos 2021 tarihinde ihraç edilmiştir. Mardin ve bölgede her geçen gün büyük sempati ve destek toplayan MHP, daha kararlı adamlarla ilerlemeye ve büyümeye devam etmektedir. Partimizi karalamaya yönelik yapılan bu tarz haberlerin kasıtlı olduğunu görüyor, takdiri kamuoyuna bırakıyoruz. Yapılan bu kasıtlı haberleri de esefle kınıyoruz."