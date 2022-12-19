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Bakan Soylu: Karar onaylanırsa İmamoğlu'nu açığa alırım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapse mahküm edilen ve bu cezanın kesinleşmesi durumunda siyasi yasaklı hale gelecek olan İBB Başkanı İmamoğlu hakkında açıklama yaptı. Soylu, 'ahmak' ithamının kendisine değil YSK'ya yapıldığını belirterek "Eleştirebilir ama hakaret edemez, bu, pozitif hukuk açısından doğru bir karar" görüşünü savundu. Soylu, İstinaf ve Yargıtay'ın kararı onaylaması durumunda İmamoğlu'nu görevden alma yetkisi olduğunu belirtti.

Kaynak : CNN Türk
Haber Giriş : 19 Aralık 2022 00:02, Son Güncelleme : 19 Aralık 2022 00:04
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Bakan Soylu: Karar onaylanırsa İmamoğlu'nu açığa alırım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada İmamoğlu'na 'kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret' suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te yayınlanan Ne Oluyor Programı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak yolunu açan hapis cezası kararını değerlendiren Soylu, "İmamoğlu YSK'yı eleştirebilir ama hakaret edemez" dedi. Soylu ayrıca, "Karar siyaseten yanlış' demek, hukuk devletinde olmaz. İstinaf ve yargıtay onadığı anda görevden alırım" ifadelerine yer verdi.

EKREM İMAMOĞLU KARARI
Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

İmamoğlu, YSK'yı eleştirebilir ama hakaret edemez. Pozitif hukuk açısından karar doğru. 'Karar siyaseten yanlış' demek, hukuk devletinde olmaz. İstinaf ve yargıtay onadığı anda görevden alırım.

Davayla ilgili şunu söylemeliyim, İmamoğlu seçildikten sonra Avrupa'ya Türkiye'yi şikayete gitti. Ben de Türkiye'nin Avrupa'da şikayet edilmesinin doğru olmadığını söyledim. Ben şunu diyorum hangi siyasi parti olursa olsun dünyaya gittiği zaman Türkiye'yi şikayet etmemeli. Bu meseleleri kendi içimizde halletmeliyiz. Türkiye'yi Avrupa'da demokrasi ile hukuk ile şikayet ederek suçlayıcı bir dil kullanılıyor. Ben de konuşmamın birinde, 'Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet eden ahmak' dedim.


"YARGININ ÖNEMLİ KURUMLARINI ELEŞTİREBİLİRSİNİZ AMA HAKARET EDEMEZSİNİZ"
Bunun ardından bana kendisi daha sonra cevap veriyor. Benim sözüm kafasında kalmış olmalı ki daha sonra, 'Asıl seçimi iptal edenler ahmaktır.' dedi. Ben İçişleri Bakanı'yım seçimi ben iptal etmedim ki. 91 seçimlerinden seçim kurulu üyesiydim. Seçim kurullarının işleyişini bilirim. Bir hukukçu değilim ama onlar kadar bilirim çünkü siyasetçiyim. Seçim iptal etme şikayetle Yüksek Seçim kurulu tarafından yapılır.

Seçim kurulu bu kararı vermiş ve siz onlara ahmak diyorsunuz. Siz yargının önemli kurumlarını eleştirebilirsiniz ama hakaret edemezsiniz. Genel itibarı ile dava açıldı, bir kamu davası. Davanın ardından onlar 'Bu sözü biz Süleyman Soylu'ya hitaben söyledik' denildi.

Eğer ben söylediysem, 13 Mayıs 2022'de bana hakaret davası açılıyor. Neden yargılamanın gidişatını değiştirmek için. Ben o davanın tarafı değilim, şikayetçisi bile değilim. İptal için bir müracaatçı bile değildim.

Meral Akşener'in siyasi nezaketi olsaydı Saraçhane'ye gitmezdi. Geçmiş olsun ziyareti olabilir ancak bunun siyasi şova dönüştürülmesi kabul edilemez.


KATAR'DA GÖREV YAPAN TÜRK POLİSİ
Bizim Türkiye'deki maçlarda da görev olan arkadaşlarımızdan Katar'a gönderdik. Burada çok başarılı bir görev yaptılar. Zor maçlardan alınlarının akıyla çıktılar. Birçok ülkenin polisiyle bu görevi yapmak kolay değildi.

Çok mutluyuz hem turnuvanın güvenliği Türkiye'ye geldi hem de başarılı olduk. Arkadaşlarımız şu an peyder pey dönüyorlar. İyi bir koordinasyon sağladık mutluyuz.

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