10 il için 'sarı' uyarı: Fırtınaya dikkat - Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın Marmara ve Ege'nin batısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Fırtına beklenen, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa ve Tekirdağ için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, ile Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Ardahan ve Erzincan çevreleri, Çanakkale ve Kırklareli'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Trakya'nın yüksek kesimleri, Bursa, Bilecik ve Kütahya'nın yüksekleri, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde ülkemizin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derece azalacağı ve mevsim normallerine düşeceği, Akdeniz ile Doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman fırtına(40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyıları ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına(40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.