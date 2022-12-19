Mbappe'yi Macron teselli etti
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'e uzatmalarda yenilen Fransa Milli Takımı oyuncularını sahada üzüntüye boğuldu. Turnuvanın favori futbolcularından Mbappe'yi zor anlarında Fransa Cumhurbaşkanı Macron teselli etti.
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Dünya Kupası'nı kaybeden Fransız oyuncular büyük üzüntü yaşarken, Lusail Stadyumu'nda maçı tribünden izleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sahaya inerek Fransız oyuncuları teselli etti.
Dünya Kupası'nı kaybeden Fransız oyuncular büyük üzüntü yaşarken, Lusail Stadyumu'nda maçı tribünden izleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sahaya inerek Fransız oyuncuları teselli etti.
Normal maç süresinde 2-0 geriden gelen takımı son dakikalarda durumu 2-2 eşitleyince Macron sevinçten havalara uçmuştu.
Fransa Cumhurbaşkanı'nın kameralara böyle yansıyan sevinci maç sonunda kursağında kaldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız