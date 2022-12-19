Yargıtay'dan çiftleri ilgilendiren karar: Eşe kalan miras ortak mal sayılmaz

Yargıtay'ın gündemine yansıyan dava konusu olay Bursa'da yaşandı. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak için dava açan çift Bursa 4. Aile Mahkemesi kararıyla boşandı. Kararın kesinleşmesinin ardından davacı kadın, kendi babasından miras kalan ancak ayrıldığı eşiyle açtığı ortak hesaba yatırılan paranın kendisine ödenmesini istedi. Eski eşinin, kendisine bilgi vermeden hesaptan yüklü miktarda para çektiğini anlatan kadın, bu paranın davalı tarafından sebebi bilinmeyecek şekilde harcandığını veya saklandığını savundu.

Kadın ortak hesaptan ve kredi kartlarından davalı tarafından yüklü miktarda para çekildiğinin sonradan tespit edildiğini, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 138 bin TL'nin tahsilini talep etti. Eski koca ise iddiaları kabul etmeyerek davanın reddini istedi.

YEŞİM ERASLAN