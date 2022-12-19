Kasko yaptırmak mı, yaptırmamak mı? Bütün mesele fiyat etiketinde
TOSEF Başkanı Ünal Ünaldı, "Yedek parça fiyatlarında yüzde 300'e varan yükselişler yaşanıyor. En ufak kazada iki far, bir tampon değişse sıradan otomobillerde 15 ila 20, lüks modellerde 60 ila 80 bin lira masraf çıkıyor. Kasko yaptırmayacak kadar zengin değiliz" dedi.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 19 Aralık 2022 08:15, Son Güncelleme : 19 Aralık 2022 08:43
Poliçe fiyatlarında yaşanan artışlar, birçok sürücü için zorlayıcı boyuta ulaşırken, artışın sebepleri de tüketici nezdinde merak uyandırıyor. Son zamanlarda haber başlıklarında da gündem oluşturmaya başlayan konu hakkında sektörden de dikkat çekici bir açıklama geldi. Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF); kaza sonrasında açılan hasar dosyalarında, ana maliyet kalemlerini yedek parça ve işçiliğin oluşturduğunu, hasar dosyalarındaki maliyetin yüzde 70'lik oranla yedek parça kaleminin domine ettiğini ve 1 yılda 3 kata varan artış yaşandığını belirtti.
ALİ ÇELİKMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız