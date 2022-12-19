Benzin ve motorine çifte indirim geliyor
Salı gününden geçerli olmak üzere benzinde 61 kuruş, motorinde 77 kuruşluk indirim bekleniyor.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 19 Aralık 2022 08:54, Son Güncelleme : 19 Aralık 2022 09:08
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Salı gününden geçerli olmak üzere benzinde 61 kuruş, motorinde 77 kuruşluk indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.75 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 18.51 TL'den satılıyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız