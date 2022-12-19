Münevver'in babasından 'Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın' itirazı

Türkiye'yi sarsan Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili, baba Süreyya Karabalut'un cezaevinde 8 yıl önce intihar eden kızının katili Cem Garipoğlu'nun, mezarının açılmasını isteyerek, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyusurunda bulunmuştu. En derin şüphelerini SABAH'a anlatan baba Süreyya Karabalut, SABAH'ın manşetine taşıdığı haberde 'O caninin mezarı açılsın' diye seslenmişti. Kamuoyunda da yankıları süren ve Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediği, kaçtığı hatta başka bir ülkede yaşamını sürdürdüğü iddiaları yıllardır herkesin dilinden düşmedi.

5 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDECEKLER

Baba Karabalut, dinmeyen şüphesiyle ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği red kararına itiraz etmeye hazırlanıyor. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir "Müvekkilim Süreyya Karabulut, yaklaşık bir ay önce Cam Garipoğlu'nun ölmemiş olabilme ihtimaline istinaden vicdanen de rahatlamak için fethi kabir, yani mezarın açılmasını ve gerekli başvuruların yapılmasını istedi. Yazılı talimat rica ettik. Yazılı talimatı da verdi. Avukat olarak görevimiz hukuki başvurları yapmak.

Biz de Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Ceza Muhakemesi Kanunun (CMK) 87'inci maddesinin 4'üncü fıkrasına göre mezarın açılmasını fethi kabir işleminin yapılmasını talep ettik. Yeni bir savcılık şikayeti bu kapsamda yaptık.

Gül Kirleko