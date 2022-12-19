Dolar günü 18,65 TL'den tamamladı
Haftaya düşüşle başlayan dolar günü 18,65 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2022 17:23, Son Güncelleme : 19 Aralık 2022 17:22
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6440
|18,6450
|18,6490
|18,6500
|Avro
|19,8000
|19,8010
|19,7880
|19,7890
|Sterlin
|22,7730
|22,7550
|22,7180
|22,8100
|İsviçre Frangı
|19,9640
|20,0640
|19,9990
|20,0690
|ANKARA
|ABD Doları
|18,6140
|18,6940
|18,6190
|18,6690
|Avro
|19,7600
|19,8400
|19,7480
|19,8080
|Sterlin
|22,7130
|22,9230
|22,6580
|22,8580