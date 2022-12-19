'Haşema davasında' sanıkların 'site kararı' savunması kabul edilmedi

- İzmir'in Dikili ilçesinde, havuza haşemayla girmek isteyen kadını "site kararı"nı gerekçe göstererek engelleyen 3 sanığa yerel mahkemece verilen 10'ar aylık hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Dikili 1. Asliye Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, herhangi bir bilimsel gerçeklik barındırmamasına rağmen site genel kurulunca "sağlık açısından tehlike oluşturduğu" bahanesiyle haşema ile havuza girilmesinin hukuka aykırı şekilde yasaklandığı belirtildi.

Site yönetim kurulu başkanı İ.Y, başkan yardımcısı M.D. ve site sakini H.G'nin hukuka aykırı kararı gerekçe göstererek, müşteki Tuğçe Çetin'e havuza haşema ile giremeyeceğini söylediklerinin anlaşıldığı belirtildi.

Olay anında çekilmiş video görüntüsünde de jandarma çağrılmasını isteyen Tuğçe Çetin'e "Jandarmayı neden çağıralım? Jandarma site içerisine karışmaz, havuza haşema ile girildiği takdirde sonuçlarına katlanırsın" denildiğinin duyulduğu belirtilen kararda, "Sanıkların, müştekinin haşema ile havuza girmesini engellemek suretiyle üzerlerine atılı 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçunu işledikleri anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kararda, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesinin, Muğla'nın Ortaca ilçesinde 2017'de yaşanan benzer olay için verdiği karara da atıfta bulunuldu.

- TİHEK, site yönetimine para cezası verilmesini kararlaştırmıştı

Dikili'de geçen yıl 10 Ağustos'ta ailecek tatil amacıyla kiraladıkları villanın bulunduğu sitenin havuzuna haşema ile girmek isteyen Tuğçe Çetin, havuzu kullanmasına engel olan site yöneticisi, yardımcısı ve bir site sakini hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu kişiler hakkında Dikili 1. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Savunmalarında 2018'de yapılan site genel kurulu toplantısında site havuzuna haşemayla girilmesinin maliklerin oy birliğiyle yasaklandığını belirten sanıklar, olay günü Çetin'e bu kararı bildirdiklerini söylemişlerdi. "Hijyen" gerekçesiyle site genel kurulunda alınmış 14 Temmuz 2018 tarihli kararın yazılı olduğu site karar defterinin örneği de mahkemeye sunulmuştu.

Dikili 1. Asliye Ceza Mahkemesi, yargılama sonunda sanıkları, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Çetin'in "din ve inanç temelinde ayrımcılığa uğradığına" karar veren Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) da ilgili site yönetimine 5 bin lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştı.