Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ zanlısı 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2022 11:34, Son Güncelleme : 19 Aralık 2022 11:35
Jandarma ekipleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Denetimlerde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ şüphelileri A.D, S.G. ve A.K. yakalandı.
Gözaltına alınan terör örgütü zanlılarının, jandarmadaki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız