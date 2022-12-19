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Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda günde yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarılıyor

Şırnak'ta 150 milyon varillik petrol rezervi keşfi yapılan Gabar Dağı'nda günde yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2022 11:36, Son Güncelleme : 19 Aralık 2022 11:37
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Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda günde yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarılıyor

Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda yer altı kaynaklarının Türkiye ekonomisine kazandırılmasına ilişkin çalışmalar hız kazanırken, son bir yıl içerisinde yoğun petrol arama ve sondaj çalışması yürütüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Aralık'ta, Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini, 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu açıklamasının ardından bölgede çalışmalar aralıksız sürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin 5 yıl önce yaklaşık 40 bin varil olan günlük üretimi bugün 65 bin varile çıkarken, özel sektörle birlikte bu 80 bin varil oldu.

Yıl sonunda 30 yılın en yüksek yurt içi üretimine ulaşılması amaçlanıyor. Cumhuriyetin 100. yılında günlük 100 bin varil üretim hedefleniyor.

Enerji Bakanlığının onayı ile yılın başında 95'i arama, 55'i üretim olmak üzere 150 kuyuda sondaj çalışması için program belirlendi.

Bölgede yapılan çalışmalar sonucu 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfedildi. Keşfedilen sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğu belirlendi.

İdil ilçesinde 2019'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan astsubay Esma Çevik'in isminin verildiği üretim sahasında 4 kuyuda günlük 5 bin varillik üretim yapılıyor.

"Esma Çevik" sahası dünyada 2022 yılında yapılan karadaki en büyük 10 keşif arasında yer alırken, keşfedilen petrolün 36 gravite değerinde olduğu belirlendi.

Bu sahada üretilen petrolün kalitesi ülkede üretilen diğer petrollerin kalitesinin de üzerinde olduğu tespit edildi.

TPAO Operasyon Mühendisi Övünç Cemalettin Şener, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şehit Esma Çevik 10-11 kuyularında sondaj faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, 4 kuyuda üretimin sürdüğünü, günlük üretimin günde yaklaşık 5 bin varil olduğunu kaydetti.

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