Türkiye Maarif Okulu'nun Anaokulu Afrika'da bölgenin en iyi okulu seçildi

Hartum Eğitim Bakanlığına bağlı Bahri eğitim müdürlüğü heyetinin Bahri'deki yerel ve uluslararası okullarda yaptıkları incelemeler ve denetimler sonucunda Türkiye Maarif okulları Hartum Anaokulu 2021-2022 yılının en iyi anaokullarından biri seçilerek takdir belgesine layık görüldü.

2021- 2022 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde Hartum Eğitim Bakanlığı Bahri Eğitim müdürlüğüne bağlı Okul Öncesi birimi tarafından Bahri de bulunan resmi ve özel anaokullarına ziyaretler ve denetimler gerçekleştirildi. Bahri Eğitim Müdürlüğü heyeti, Maarif Anaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Sınıf ortamı ve ders anlatma metodu örnek sınıf oluşturularak görevli öğretmen Ala Muaviye tarafından işlenen dersi dinleyen heyet üyeleri, 95 puan verirken daha sonra da Bahri Okul Öncesi Genel Müdürü Sümeyye Hasan'ı ziyaret ederek faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Sudan Bahri Eğitim Müdürlüğü Heyeti; Türkiye Maarif okulları Hartum Anaokulunun eğitim öğretim döneminde uyguladığı yeni müfredat programı, teknik ve fiziksel altyapısı ile Sudan'daki eğitimin modern dönüşümüne öncülük edeceğine belirterek, Maarif Okullarının kalitesine dikkat çekti.

Bahri Eğitim müdürlüğü heyeti, yaptığı ziyaret ve denetimler sonucunda Türkiye Maarif Okulları Hartum Anaokulunu; eğitim metodu, akademik çalışmaları ve fiziksel imkanları ile Bahri bölgesinin en iyi anaokulu olarak belirlediklerini ilan etti. Bunun ardından düzenlenen törende "Teşekkür ve Takdir" belgesini Okul Müdürleri Fatma Nur Muhammed ve Meryem Konak Doldur ile Okul Öncesinden Sorumlu Müdür Sümeyye Hasan'a takdim edildi. Sudan'da verdiği eğitim kalitesini ve öğrencilerin sınav başarılarını sürekli yükselten Türkiye Maarif Okullarının bir üyesi olan Hartum Anaokulunun da en iyi okul seçilmesi Sudan eğitim camiasında yankı bularak okula çok sayıda tebrik ve teşekkür mesajı geldi.

