Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı sınırda yakalandı
İnterpol tarafından 'kırmızı bültenle' aranan DEAŞ'lı bir terörist Hatay sınır hattında yakalandı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 19 Aralık 2022 12:36, Son Güncelleme : 19 Aralık 2022 12:54
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ'lı bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışacağına ilişkin bir duyum üzerine Hatay sınır hattında gerekli tedbirler alınarak Jandarma ile müşterek operasyon gerçekleştirildi.
Söz konusu şahıs Türkiye'ye sızmaya çalışırken yakalandı.
Yapılan incelemede yakalanan teröristin İnterpol tarafından "kırmızı bültenle" aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu tespit edildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız