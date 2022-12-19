61 yaşındaki savcı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Bursa Bölge Adliyesinin önünde düzenlenen törende Şendoğan'ın öz geçmişi okundu. Burada konuşan Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sadık Bölek, Şendoğan'ın 36 yıl boyunca adalet teşkilatına hizmet ettiğini belirterek, kendisinin devlete ve millete olan görevini hakkıyla yerine getirdiği kanaatinde olduğunu ifade etti.

Dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Şendoğan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına taşındı. Cenaze, defnedilmek üzere Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ne gönderildi.

Törene, Şendoğan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mahmut Şahin, Başsavcı Vekilleri, Bursa Baro Başkanı Metin Öztosun, hakim ve savcılar, kurum amirleri ve mesai arkadaşları katıldı.