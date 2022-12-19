Tekirdağ'daki sahte doktor soruşturmasında cezalar belli oldu

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çerkezköy Devlet Hastanesinde sahte doktorun görev yaptığı iddiaları üzerine bakanlıkça yürütülen soruşturmanın 4 Aralık 2022'de tamamlandığı, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma ihtiyacı doğduğu" belirtildi.

Açıklamada, "bakanlıkça tüm personel hareketlerinin dijital ortamda takip edildiği" bildirilen açıklamada, "Habere konu olan Ayşe Özkiraz ile ilgili hiçbir kayıt bulunmamaktadır. Bu açıdan sağlık personeli sıfatıyla herhangi bir kurumumuzda çalışması, maaş ve görev alması, işlem yapması mümkün değildir." bilgisine yer verildi.

Ancak Özkiraz'ın, hastanede görevli çocuk cerrahisi uzmanına sahte bazı belgeler göstererek kendini tıp fakültesi mezunu olarak tanıttığı ve uzmanlık sınavını kazandığını beyan ederek yanılttığının anlaşıldığı aktarılan açıklamada, "Yapılan soruşturmada, bilgi ve görgüsünü artırmak üzere refakat etme talebinin ilgili uzman hekim tarafından olumlu karşılanması üzerine bu hekimle beraber bazı hastaların muayenesinde ve ameliyatında gözlemci olarak bulunduğu tespit edilmiştir. Hastanede doktor yetkisini kullanması, hiçbir hastaya doğrudan müdahalesi, tıbbi işlem yapması söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

- "Adli kovuşturma devam etmektedir"

Bu kişinin, yaklaşık 4 ay boyunca belirli aralıklarla hastaneye gelerek ilgili doktora refakat ettiği belirtilen açıklamada, "Bu esnada kendisinden şüphelenen uzman hekim, başhekimliğe ihbarda bulunmuş ve başhekimlikçe Çerkezköy Kaymakamlığına, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğüne ve Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına konu intikal ettirilmiştir. Bunun üzerine olay haber konusu olmuştur." bilgisi verildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan soruşturmada, iddia edildiği gibi sahte doktorun çalıştırılması söz konusu değildir. Yetkisiz bir kişi tarafından hiçbir tıbbi işlem yapılmasına müsaade edilmemiştir. Ancak yetkisiz bir kişinin hastaneye girip çıkması, poliklinik, servis ve ameliyathanede bulunması, hatta buralarda çektirdiği fotoğrafları paylaşmasına fırsat verilmesi, hastane yöneticileri tarafından bu gibi durumları önleyici tedbirlerin alınmasındaki yetersizlik bakımından Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve Hasta Hakları Yönetmeliğine aykırılıklar bulunmaktadır. İlgililer hakkında gerekli disiplin ve idari işlemleri yapılmıştır.

Hazırlanan teftiş raporu doğrultusunda, çocuk cerrahisi uzmanına aylıktan kesme cezası verilmesine ve il içinde başka bir hastanede görevlendirilmesine, ameliyathane sorumlu doktoruna kınama cezası verilmesine ve hastane başhekiminin yönetici sözleşmesinin feshedilmesine karar verilmiştir. Yalan beyanlarla olaylara sebep olan Ayşe Özkiraz halen tutuklu olup, adli kovuşturma devam etmektedir."